Dicle'nin sınavla öğrenci alan tek nitelikli okulunda 5. ve 6. sınıflar için kabul sınavı yapıldı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde sınavla öğrenci alan tek nitelikli okul olan Şehit Bilal Dicle Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, bünyesindeki ortaokul 5. ve 6. sınıflar için kabul sınavı yapıldı.

Öğretmenler gözetiminde yapılan sınavda öğrencilere kek ve meyve suyu ikram edildi. 30 kontenjanlı 5. sınıf kabul sınavı ile 30 kontenjanlı 6. sınıflara ek yerleştirme sınavlarına 100'ün üzerinde öğrenci katıldı. Sınavlarda başarı gösteren öğrenciler, okula kayıt yaptırmaya hak kazanacak.

Şehit Bilal Dicle Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Osman Özkan, “Dicle'nin sınavla öğrenci kabul eden nitelikli tek okuluyuz. Her geçen gün eğitim öğretim alanında daha iyi hizmetler, daha iyi çalışmalar yapmak için gayret ediyoruz. İlçemizdeki eğitim kalitesini arttırmak için canla başla çalışıyoruz” dedi.