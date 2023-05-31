DİKKAD ve Dicle Gençlikspor'dan liseler arası futbol turnuvası

DİKKAD tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde ilçede gerçekleştirilen liseler arası futbol turnuvasının ilk maçları oynandı. Maçın başlama vuruşunu Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül yaptı. Dede ÇPA Lisesi, rakibi Necati Ceylan Anadolu Lisesini 5-3 yenerken, Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Dicle Şükrü Ayna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4-4 berabere kaldı. Penaltılara giden maçı Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi kazandı.

Turnuva öncesi takımlara spor malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi. Turnuvada ayrıca DİKKAD Başkanı Mehmet Şahinoğlu tarafından protokol üyelerine üzerinde isimleri yazılı forma hediye edildi.

Programa Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Dicle İlçe Emniyet Amiri Ömür Yılmaz, DİKKAD Başkanı Mehmet Şahinoğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı.