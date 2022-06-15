DİKKAD'dan çiftçilere badem şekeri yapımı eğitimi

Daha önce birçok akademisyenin katılımıyla çiftçilere yönelik olarak uygulamalı eğitim gerçekleştiren DİKKAD, bu kez Dicle Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde ilçedeki badem üreticilerine yönelik olarak badem şekeri yapımı eğitimini verdi. 20 yıldır badem şekeri yapan Aziz Balım tarafından, Dicle'deki badem üreticilerine badem şekeri yapımı uygulamalı olarak anlatıldı. Badem şekeri yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlara değinen badem şekeri ustası ve kuruyemişçi Aziz Balım, “Bu meslek kabiliyete bağlıdır. Bugüne kadar 100'e yakın kişiyi yetiştirerek bu mesleğe kazandırdım. Mesleğe kazandırdığım kişiler Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Malatya gibi birçok ilde faaliyetlerine devam ediyor. Dicle'de neden olmasın düşüncesiyle, bugün burada çitçi arkadaşlara badem şekeri yapımı hakkında bilgi ve deneyimlerimi aktardım” dedi.

Badem şekeri yapıldıktan sonra eğitime katılan çiftçilerin beğenisine sunuldu. Eğitime katılan çiftçiler, yapılan badem şekerini beğendiklerini söyledi. Uygulamalı eğitim sonunda anı fotoğrafı çeken katılımcılar, daha sonra Dicle Öğretmenevinde öğle yemeğinde buluştu. Uygulamalı eğitime DİKKAD Derneği Başkanı Mehmet Şahinoğlu, DİKKAD Müdürü Rıdvan Bal, Dicle Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Aydın ve birçok badem üreticisi çiftçi katıldı.