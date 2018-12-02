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Dikkatsiz sürücü süs havuzuna girdi

Diyarbakır’da bir alışveriş merkezi önünde bulunan süs havuzunu fark etmeyen dikkatsiz sürücü, otomobiliyle buraya girdi.

Diyarbakır'da bir alışveriş merkezi önünde bulunan süs havuzunu fark etmeyen dikkatsiz sürücü, otomobiliyle buraya girdi.


Kaza, dün Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, süs havuzunu fark etmeyen bir sürücü, otomobiliyle buraya girdi. Kazada yaralanan olmazken, otomobil çekici yardımıyla havuzdan çıkarıldı.

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