Dikkatsiz sürücü süs havuzuna girdi

Diyarbakır'da bir alışveriş merkezi önünde bulunan süs havuzunu fark etmeyen dikkatsiz sürücü, otomobiliyle buraya girdi.

Kaza, dün Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, süs havuzunu fark etmeyen bir sürücü, otomobiliyle buraya girdi. Kazada yaralanan olmazken, otomobil çekici yardımıyla havuzdan çıkarıldı.