DİMDER'den tanıtım kokteyli

DİMDER Başkanı Aziz Elaldı, yaptıkları çalışmaları ve Diyarbakır için yapmayı planladıkları projeleri açıkladı. Elaldı, Diyarbakır için hizmet eden her kurum ve kuruluş ile birlikte hareket edip, şehrin menfaatine olan her konuda ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını kaydetti.

DİMDER tanıtım kokteyli Plaza Otelde gerçekleşti. Toplantıya çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcisi ve iş adamları katıldı. Bu yıl kuruluşunu ilan eden DİMDER'in toplantısına Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım, Baro Başkanı Nahit Eren, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan, GGC Başkanı Mücahit Ceylan, DSMMMO Başkanı Nüzeyni Atabay ile çok sayıda iş adamı katıldı.

DİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Elaldı, ülkenin zor günlerden geçtiği bir dönemde bir araya gelip güçlenme kararı aldıklarını söyledi. Elaldı. “Bu yılın başında DİMDER'in kuruluşunu ilan ettik. Çok değerli meslektaşlarımız bu duruma ciddi destek verdi. Biz de üzerimize düşeni çok ciddi çalışmalar yürüterek buraya kadar getirdik. Artık dernek olarak sektörümüzü her anlamda hem siyaseten hem toplumsal hem de ekonomik olarak gerçekten muhatapları ile birebir masaya oturup şartlarımızı değerlendirerek böyle bir çalışma içerisine girdik. Meslektaşlarıma bizi bu noktaya getirdikleri için çok teşekkür ederim. Bu süreçten sonra da bu desteği bekliyoruz. DİMDER çok hızlı bir şekilde büyüdü. Diyarbakır'ı da aşarak Türkiye çapında kamu müteahhitleri olarak etkili işler yapan yapsat müteahhitlerini de bünyesine dahil etti. Bizim amaçlarımız arasındaki bir takım maddeleri gerçekleştirdik. Bundan sonra bu yapının Diyarbakır ve sektöre faydası olacak şekilde bir takım projeler içerisinde yer almak istiyoruz. Bu projelerimiz arasında TOKİ ile uygun fiyatlarla alt gelir grubuna üretim yapmak istiyoruz. Şehrimizin ve ülkemizin önemli projelerinde muhatap alınmak istiyoruz. Belediyelerle ve diğer kurumlarla yaptığımız istişarelerde imar alanlarıyla ilgili imar sorunlarımızı kamu müteahhitlerimizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılarını gidermek için mücadele ettik” dedi.

DTSO seçimlerinde ‘Yeşil' listeye destek

Konuşmasında DTSO seçimlerine de değinen Elaldı, şöyle devam etti:

“Bugün çok önemli bir sürece girdik. Bu süreçte oda seçimleri süreci başladı. Diyarbakır'ımızda toplumsal birliktelikler toplumun on gördüğü, herkesin ortak noktada birleştiği Yeşil liste ile birlikte onları destekleyerek hareket etme kararı aldık. Çünkü burada en önemli etken toplumsal uzlaşıdır. Biz de DİMDER olarak toplumsal uzlaşının yanında olacağız”.

“TOKİ projelerinde aktif yer almak istiyoruz”

DİMDER Başkanı Aziz Elaldı, TOKİ projelerinde aktif yer almak istediklerini söyledi. Elaldı, “TOKİ, daha çok alt gelir grubuna yönelik imalatla ilgili çalışmalar yürütüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile irtibata geçeceğiz. Bu projede aktif olarak yer almak istiyoruz. Ayrıca belediye ve bakanlıklardan arsa talebimiz var. Aynı yöntemle imalat yapmak istiyoruz. Arsa tahsisleri ile ilgili olarak bize dönüş yapacaklar” diye konuştu.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya ise toplantıda yaptığı konuşmada , DİMDER'i tebrik ettiğini söyledi. Kaya, “Çok zor bir süreçte kuruluşunu ilan ederek sektörün sorunlarının istişare edildiği bir durum yaşanmıştı. Sosyal medyada git gide büyüyen sorunların tartışıldığı bir pozisyona gelinirken inşaat maliyetindeki yükselişler, inşaat sektöründe yaşanan sorunlar böyle hızla büyürken bir anda özellikle Diyarbakır'da başlayan ve Türkiye'ye hızla yayılan bir inşaat sektörünün sorunlarının tartışıldığı bir oluşum kurulması önemlidir. Kuruluştan sonra TOBB'un da bu sürece katılması ve destek olması da bu sürecin bir parçasıdır. Başkan ve yönetimini tebrik ediyorum. Çünkü bu süreci çok güzel bir şekilde takip etti” şeklinde konuştu.

Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan toplantıda yaptığı konuşmada, inşaat sektörünün 250'ye yakın sektörü de direkt etkilediğini ifade ederken, DİMDER üyelerinden Diyarbakır'da üretilen ürünleri tercih etmesini ve bu anlamda yerelin kazanmasını istedi.