DİMEK, Diyarbakır'ın yemek kültürünü tanıtacak

Dernek, Diyarbakır'ın unutulmuş yemeklerini gün yüzüne çıkarıp vatandaşların beğenisine sunacak.

Bir restoranda düzenlenen açılış etkinliğine kentteki STK temsilcileri, iş insanları ve davetliler katıldı. Tanıtım toplantısında konuşan DİMEK Başkanı Alaaddin Kılıç, derneği kurma amaçlarının Diyarbakır kent kültürünün tanıtımına katkı sağlamak olduğunu söyledi. Kılıç, "Kimseden maddi bir beklenti içinde değiliz, sadece bize destek verin yeter. Bu kentin tanıtımı için önemli katkı sağlayacak çalışmalarda bulunacağız. Dernek olarak başlıca amacımız Diyarbakır'ın unutulmuş yemeklerini gün yüzüne çıkarıp damaklara sunmaktır. Bu amaçla Diyarbakır'da büyük bir yemek fuarı açmayı ve daha sonrası aşçılık okulu açmayı hedefliyoruz. İnşallah Diyarbakır kültürünü dünyaya tanıtacağız. Evliyalar ve insanlık şehri Diyarbakır'a hizmet etmek bizim için onurdur. Bizler Diyarbakır'ın kültürünü yaşamayı ve yaşatmayı hedef almış bireyler olarak bu yola çıktık bu yolda Diyarbakır halkının da bizi yalnız bırakmayacağı inancındayız" dedi.

Böyle bir oluşumun Diyarbakır'ın kültürüne büyük bir katkı sağlanacağını belirten Diyarbakır Kültür Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu ise, "Diyarbakır'ın kültürünü yakından bilen ve Diyarbakır için canla başla mücadele eden insanların bir araya gelerek böyle bir oluşum içine girmesi bizleri mutlu etti. Diyarbakır'ın böyle bir oluşuma ihtiyacı vardı, çünkü Diyarbakır evliyalar ve insanlık şehrinin yanı sıra bir kültür şehridir. Kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

Resepsiyonda davetliler tarihi değirmenin etrafında bir araya gelerek kentin sorunlarının çözümü konusunda sohbet ederek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.