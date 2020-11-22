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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, metrelerce takla attı

Diyarbakır’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil metrelerce takla attı.

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil metrelerce takla attı. Lastiği koparak hurdaya dönen araçta bulunan 2 kişi yaralandı.


Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu Kadın Doğum Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 BZ 699 plakalı Seat Leon marka otomobil seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak metrelerce takla attı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayda bölgede kimsenin olmaması faciayı önlerken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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