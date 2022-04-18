DİSİDER yönetimi İHA Bölge Müdürü Kantarcıoğlu ile bir araya geldi

Olağan Genel Kurulu sonrası görev dağılımını gerçekleştirdi. DİSİDER Başkanı Şeyhmus Akbaş, yönetiminde görevli ekip arkadaşlarıyla İhlas Haber Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu ile istişarede bulundu.

Olağan Genel Kurulu sonrası görev dağılımını gerçekleştirdi. DİSİDER Yönetim Kurul Başkanı Başkanı Şehmus Akbaş, güven tazeleyerek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Unat, Mahmut Biroğlu, Şeyhmus Ceylan, Mesut Altın, Recep Ezber, genel sekreter Fatih Babayiğit, sayman Haluk Cengiz ile kendi içinde görev dağılımı yaptı. Akbaş, İHA Bölge Müdürü Kantarcıoğlu ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Yönetim kurulunun verdiği yetki için teşekkür eden Akbaş, ekip ruhuyla çalışılacağını, unvanların önemli olmadığı, hep birlikte çalışma kültürünü oluşturmak ve sürekli istişareler yaparak öncelikler arasında yer alacağını belirti. Başkan Akbaş, “Kurduğumuz komisyonlara tüm üyelerimizi dahil ederek, birlikte bu şehre gece gündüz çalışarak, gerek üretim gerekse istihdamın artırılması İçin emek ve zaman harcamaktan kaçmayacağız. Bizlere verilen sorumluluk farkında oldukları bilinciyle hareket edeceğiz. Genç girişimcilere rol model olmak istediklerini bunu sağlayacak kapasitemiz var. DİSİDER ben değil bizler sloganıyla iş dünyasının adresi olacaktır. Son yıllarda yakalanan güven ve huzur ortamıyla birlikte kentimizin bir cazibe çekim merkezi haline geldiğini memnuniyetle ifade ederek emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Ayrıca Yakalan bu ivmeyi sürdürebilirliğini devamını sağlamak hepimizin görevi olduğu hatırlatmak isterim. Yapılacak çok iş olduğunu birbirimizi ötekileştirmeden geçmişi geride bırakarak önümüze bakmalıyız. Kayıp edecek bir dakika zamanlarının olmadığını belirterek bu kadim kentin siyasi gündemlerle değil, güzelliklerini ve avantajlarını ortaya çıkarmak için çok çalışmalıyız. DİSİDER buna öncülük yaparak tüm STK'lar, özel ve kamu kurumlarıyla istişarelere devam edecektir” dedi.

İHA Bölge Müdürü Kantarcıoğlu, DİSİDER yönetimine başarılar diledi.