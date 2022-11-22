Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Diyarbakır annelerini dinledi

Diyarbakır'da bir dizi görüşmelerde bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı'nın son durağı, 3 Eylül 2019'da PKK mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri sürerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin yanı oldu. Kaymakcı ve beraberindeki heyet, ailelerle görüştü. Aileler, gelen heyete çocuklarının dağa kaçırılması ve evlat nöbeti sürecini anlattı. Heyet, daha sonra alandan ayrıldı.