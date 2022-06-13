İhlas Haber Ajansı

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Diyarbakır'da yanan fabrika alanına geçerek yetkililerden bilgi aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir takım programlar çerçevesinde geldiği Diyarbakır’da öğlen saatlerinde yanan fabrika alanına geçerek fabrika sahibinden ve yetkililerden bilgi aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir takım programlar çerçevesinde geldiği Diyarbakır'da öğlen saatlerinde yanan fabrika alanına geçerek fabrika sahibinden ve yetkililerden bilgi aldı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yangın çıkan fabrika alanında incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.


Bakan Çavuşoğlu'na AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat, Mehdi Eker, Ebubekir Bal, AK Parti Bingöl milletvekilleri Cevdet Yılmaz ve Feyzi Berdibek, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ve partililer eşlik etti.

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