DİSKİ, 4 milyon 664 bin lira maliyetli projeyi tamamladı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Yenişehir İlçesi Çelikevler Mahallesi kanalizasyon ve içme suyu şebeke döşenme işi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, çalışmalarda muhtelif çaplarda mahalleye toplam 6 bin 433 metre kanalizasyon, 5 bin 892 metre atık su terfi hattı ve 2 bin 931 metre de içme suyu şebekesi döşeyecek. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Çelikevler Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek personelden bilgi aldı. Kentlerin kendine has yerleşim alanlarının yaşamın olağan bir şekilde devam etmesi için temel işlevleri ve görevleri olduğuna vurgu yapan Tutşi, bundan kaynaklı altyapı ve içme suyu çalışmalarının öne çıktığını ifade etti.

Sağlıklı altyapı ve içme suyu hizmetlerinin kentte yaşayan herkesin en temel hakkı olduğunu kaydeden Tutşi, “DİSKİ, bu ilkeler çerçevesinde Çelikevler'de çalışmalarını sürdürüyor. Altyapı ve içme suyu çalışmalarının tamamlanmasının ardından Çelikevler'de yaşayan vatandaşların en önemli sorunları giderilecek. Sağlam altyapının ardından üstyapıyla birlikte mahalle farklı bir görünüme kavuşacak. 4 milyon 664 bin lira ihale bedeliyle yaptığımız çalışmada şuana kadar 6 bin 66 metre kanalizasyon ve 4 bin 517 metre atık su terfi hattını tamamladık. Ayrıca 2 bin 931 metre içme suyu hattı döşedik. Abonelerimiz için yapılan parsel bacası ve içme suyu bağlantıları noktasında çalışmalarımız devam etmektedir. Çok yakın zamanda altyapı ve içme suyu temini işlemlerini tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

“Benzer çalışmaların devamı için abonelik işlemlerimizi yaptıralım”

Çelikevler'deki çalışmaların benzerlerinin ihtiyaç duyulan alanlarda yapılması için mahalle sakinlerinin abonelik işlemlerini yapmaları gerektiğini dile getiren Tutşi, “ DİSKİ, kar amacı gütmüyor. Elde edilen gelirler kentte yatırıma dönüşüyor. Kentlerde sağlıklı bir yaşamın devamının sağlanması için en önemli enstrümanın altyapı hizmetleri. Kentsel altyapı hizmetleri, planlanan proje ve yatırımlarla eşgüdümlü çalışılması sonucunda, şehrin gelişim stratejilerine ve planlarına katkı sağlayabilecek” şeklinde konuştu.