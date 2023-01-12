DİSKİ 5 bin 198 abonenin borcunu sildi

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Resmi Gazetede yayınlanan 7420 sayılı kanun gereği, 15 Ağustos 2022'den önce su abonelerinden kaynaklı 2 bin liranın altındaki alacaklarına yönelik başlattığı icra takipleriyle ilgili çalışmasını tamamladı. Çalışmada 15 Ağustos 2022 itibariyle 5 bin 198 abonenin 2 bin lirayı aşmayan toplam 7 milyon 828 bin 735 lira olduğu tespit edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında icraya düştüğü tespit edilen alacakların silinmesi kararı alındı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, abonelerin icralık olmaması için faturalarını düzenli ödemesini istedi, düzenli ödeme yapanlara ise teşekkür etti.