Diski 7/24 gelen her şikayeti anında çözüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile DİSKİ Alo 153 iletişim merkezi Diyarbakırlılara daha iyi hizmet verebilmek ve belediye ile iletişimleri kuvvetlendirmek amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Alo 153 iletişim merkezi Diyarbakırlı vatandaşlarla belediye arasında köprü vazifesi görerek, vatandaşların şikayet ve taleplerini dinliyor.

DİSKİ Alo 153 can kulağıyla 7/24 gelen her şikayeti anında çözüyor

7/24 hizmet veren DİSKİ Genel Müdürlüğü Alo 153 hattı, vatandaşlar tarafından bildirilen arızaları direk işleme alarak ilgili birimlere iletiyor. Vatandaşların içme suyu ve kanalizasyon konularında mağduriyet yaşanmaması için ekipler, mesai kavramı gözetmeksizin arızaların oluştuğu yere intikal ederek gerekli çalışmaları yürütüyor. Kanalizasyon tıkanıklıkları, içme suyu patlakları, su kesintileri ve abone işleri için için vatandaşlarımız ulaşabiliyor. DİSKİ 4 merkez ilçede haftalık ortalama, 135 içme suyu arızasına müdahale ediyor. İçmesuyu Daire Başkanlığı, Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinde ekiplerinin tespit ettiği, vatandaşlardan gelen ihbarların değerlendirildiği haftalık ortalama 135 içme suyu arızasına müdahale ediyor.

İçmesuyu Daire Başkanlığı'na bağlı Bakım-Onarım ekipleri, en temel ihtiyaç olan içme suyunun temininde her hangi bir aksaklık yaşandığında oluşan arızayı gidermek için yoğun çaba sarf ediyor.