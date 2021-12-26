DİSKİ Afet ve 500 Evler kanalizasyon hattında oluşan arızayı giderdi

Atık su Kontrol ve Ruhsat Denetim Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçesi Afet ve 500 Evler kanalizasyon hattında meydana gelen arızayı gidermek için çalışma başlattı. Afet ve 500 Evleri'n atık suyunu Şanlıurfa Yolu'nda yer alan ana kolektör vasıtasıyla Diyarbakır İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi 'ne ulaştıran 500'lük koruge borularda arıza meydana geldi. Ekipler, ilk etapta alanda kazı çalışması yürüterek, yapılan kaynakla çelik boru içerisinde yer alan arızanın yaşandığı koruge boruya kanal görüntüleme kameralarının tespitiyle ulaştı. Ekiplerin gün boyu devam ettirdiği hummalı çalışmaların ardından kırılma ve ezilmeler yaşanan koruge boru kanalizasyon sisteminden çıkarılarak yerine yenisini monte etti.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Gördük, Şanlıurfa Yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek personelden yapılan işlemlerle ilgili bilgi aldı. Tutşi, yapılan özverili çalışmadan dolayı alanda bulunan personele teşekkür etti.