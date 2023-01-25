DİSKİ ALO 153 ile arızalara anında müdahale ediyor

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen içme suyu ve kanalizasyon arızalarını gidermek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. DİSKİ 4 merkez ilçede haftalık ortalama, 266 kanalizasyon ve içme suyu arızasına müdahale ediyor.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ile İçmesuyu Daire Başkanlığı, Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinde ekiplerinin tespit ettiği, vatandaşlardan gelen ihbarların değerlendirildiği haftalık ortalama 214 kanalizasyon ve içme suyu arızasına müdahale ediyor.

İçmesuyu Daire Başkanlığı'na bağlı Bakım-Onarım ekipleri, en temel ihtiyaç olan içme suyunun temininde her hangi bir aksaklık yaşandığında oluşan arızayı gidermek için çaba sarf ediyor. Ekipler, haftalık kent merkezinde meydana gelen 104 adet su patlağı arızasını gideriyor. Bakım-Onarım ekipleri, arızalar dışında DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün, belirlediği alanlarda içme suyu şebeke hattı oluşturma ve abone bağlantıları çalışmalarında da yer alıyor.