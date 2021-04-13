DİSKİ ‘Ana Sayaç' sistemiyle kayıp kaçağı önleyecek

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kayıt dışı kullanımların önüne geçmek amacıyla merkez ilçelere bağlı kırsal mahallelerde çalışma başlattı. Kayıp ve kaçağı önlemek için kırsal mahallerde sondaj çıkışına ana sayaç takma işlemi gerçekleştiren DİSKİ, hayata geçirdiği yeni sistemle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların su sorunu yaşamasının da önüne geçecek.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Bağlar ilçesi Ağaçgeçit ve Batıçanakçı mahallelerinde takılan ana sayaç çalışmasını denetledi. Tutşi, çalışmalar kapsamında 110 kırsal mahalleye ana sayaç takma işi yapılacağını söyledi.

Çalışmalarla kayıp ve kaçak su tüketiminin engelleneceğini aktaran Tutşi, bu sayede su israfının ve vatandaş mağduriyetlerinin önleneceğini belirtti.