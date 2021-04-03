DİSKİ, arızalara anında müdahale ediyor

DİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, kenttin içme suyu temininde sorun yaşanmaması için arızalara zamanında yaptığı müdahalelerle olumsuzlukların önüne geçiyor. Dicle Barajı ana pompa istasyonunda devirli pompada meydana gelen arıza nedeniyle kent geneline verilen su debisinde kısa süreli düşüş yaşandı. DİSKİ teknik ekiplerince anında gerekli müdahale yapılarak sorun çözüldü. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve Genel Müdür Yardımcısı Fatih Yürük, pompa istasyonunda bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

“Ekiplerimiz soruna ivedilikle müdahale etti”

Teknik ekibin sorun büyümeden gerekli işlemleri yaptığını kaydeden Tutşi, “Ekiplerimiz soruna anında müdahale etti. Hemşehrilerimizin mağdur olmaması için tüm çalışmalarımızı en kısa sürede tamamladık. Şehrimizde en iyi hizmeti sunmak için üzerimize düşen sorumlulukları hassasiyetle yerine getiriyoruz. Personel arkadaşlarıma üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.