DİSKİ arızaları anında gideriyor

Sur ilçesine bağlı Kıtılbıl Mahallesi'nin içme suyunu karşılayan boruda arıza oluştuğunu tespit eden DİSKİ ekipleri, anında müdahalede bulunarak bakım ve onarım çalışmasına başladı. Önce alanı kazan ekipler, hattaki içme suyunu tahliye ederek kaynak işlemini gerçekleştirdi. Ekipleri, 9 saatlik çalışmayla Sur ilçesine bağlı Kıtılbıl Mahallesi'ni besleyen binlik çelik boruda oluşan arızayı su kesinti yaşanmadan giderdi. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Gördük, çalışmaları yerinde takip etti. Çalışmaya emek veren personele teşekkür eden Tutşi, "Ekipler gerekli tedbirleri aldığı için bölgede çalışma esnasında herhangi bir su kesintisi yaşanmadan sorun giderildi. Ekiplerimiz üstün bir performans gösterdi. Şu anda bölgede su normal olarak veriliyor. Vatandaşlarımıza da anlayışları için teşekkür ederiz" dedi.