DİSKİ, atıklar nedeniyle tıkanan kanalları temizliyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, atıklar nedeniyle çalışmadığı tespit edilen kanalizasyonlarda vidanjörle çalışma yürüten ekipler, bu sayede sistemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor.

Kayapınar ilçesinde yürütülen çalışmaları denetleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, kanalizasyon şebekesinde 116 kişiden oluşan 22 ayrı ekip halinde vardiyalı sistemle 7/24 esasına uygun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşların sağlığını korumak için içme suyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekelerinde bakım ve onarım çalışmalarını gece gündüz demeden yaptıklarını belirten Tutşi, “Ekiplerimiz, eksikleri anında tespit ederek sorunları çözüme kavuşturuyor. Sistemin tam randımanlı çalışması için kanalizasyon hatlarına evsel atık ve hafriyatların atılmamalıdır” dedi.