DİSKİ, bayramda su kesintisi ve rögar tıkanmalarına karşı tedbirlerin aldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşa kesintisiz su temini ve altyapıda sorun yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili boyunca şehir merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 7/24 esasıyla görev yapmaya devam ediyor.

Vatandaşların mağdur olmaması, içme suyu ve atık su tesislerinde oluşabilecek her türlü arızaya karşı önlemlerini alan DİSKİ ekipleri, olası sorun ve sıkıntılara anında müdahale için hazır ve bayram tatili süresince yaşanabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı vatandaşların, şikâyetlerini ALO 153 Çağrı Merkezine bildirebilecek.

Kurban kesim ve satış yerlerinde rögar tıkanmalarının önüne geçmek için alanlarda vidanjör bulunduracak olan DİSKİ, su tesisatlarını gözden geçirecek.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların su sıkıntısı çekmemesi ve mağdur olmaması için gerekli hassasiyeti gösterdiklerini söyledi.

Kurban atıklarının kanalizasyon ve dere yatağı gibi yerlere atılmaması, belediyelerin gösterdiği alanlara bırakılması konusuna dikkat çeken Tutşi, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu.