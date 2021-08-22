DİSKİ, Bismil'de muhtarları dinledi

DİSKİ, ilçelerde vatandaşların ihtiyaçlarına en iyi şekilde karşılayabilmek için mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

Talep ve öneriler çalışmalara yön veriyor

Mahalle muhtarlarından alınan talep ve öneriler, DİSKİ'nin ilçelerde yürüttüğü ve yürüteceği çalışmalara yön veriyor. Sorunların da masaya yatırıldığı buluşmada Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde görev yapan muhtarlar, bağlı oldukları mahallelerin talep ve önerilerini dile getirdi. İlçeye bağlı mahallelerdeki çalışmaları katılımcılara aktaran DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, planlanan projelerle ilgili bilgilendirmede bulundu. Altyapı ve içme suyu için büyük bir özveri ile çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Fırat Tutşi, her yerin ihtiyacına uygun hizmetleri yapmak için gayret gösterdiklerini belirtti.

“Birileri bahçe sularken birileri elini yüzünü yıkayacak su bulamıyor”

DİSKİ Genel Müdürlüğüne ait hatlardan kaçak su çekilmesi halinde yasal işlem yapacaklarının altını çizen Tutşi, içme suyunun korunmasına dikkat ettiklerini söyledi. Tutşi, "Suya hak ve hukuk meselesi olarak bakıyoruz. Yoksa kurum olarak bir kazanç beklemiyoruz. Elde edilen tahsilat tutarlarıyla da şehrimizde kaliteli hizmet yapmak için uğraşıyoruz. Kaçak bir şekilde içme suyunu bahçe ve bostan sulamada kullanırken birileri elini yüzünü yıkayacak su bulamıyor" dedi.

Toplantıya Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ilçedeki kamu ve kurum müdürleri ile merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.