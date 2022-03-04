DİSKİ çalınan ızgaralar yerine geri dönüşümsüz malzemeden yapılanları bırakıyor

DİSKİ döküm malzemeden yapılan ızgaralar sürekli çalınması ve bu nedenle özellikle çocuk ve yaşlıların can güvenliğinin tehlikeye düşmesi üzerine harekete geçti. Ekipler, çalınan pik döküm ızgaralar yerine geri dönüşümü olmayan malzemeden yapılan Reaktif Pudra Beton Kapağı (RPC) modeli taktı.

“Vatandaşlar durumu ALO 153'e bildirsin”

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, merkez Sur ilçesi Keçi Burcu civarında çalınan 75 yağmur suyu ızgarası monte çalışmasını inceleyerek personelden bilgi aldı. DİSKİ'nin, yürüttüğü tüm çalışma ve yatırımları kentte yaşayan vatandaşlardan elde ettikleri gelirlerle yaptıklarına dikkat çeken Tutşi, vatandaşlarında baca ve yağmur suyu ızgaralarının yerinden çıkarılmasıyla karşılaştıklarında ALO 153'e bildirmelerini istedi.

“Yeni sistem kamu kaynaklarının boşa harcanmasının önüne geçecek”

Tutşi, şöyle konuştu:

“Yeni monte ettiğimiz RPC baca ve yağmur suyu ızgaraları beton ile demir karışımından oluşuyor. Ayrıca bu yeni sistem geri dönüşüme olanak tanımıyor. Bu sistemi zamanla kentte yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.”

Çalınan ızgaraların maliyeti arttırdığına dikkat çeken Tutşi, şunları aktardı:

“Maliyet açısından daha pahalı olan RPC model baca ve yağmur suyu ızgaralarını çalınmaların önüne geçmek amacıyla tercih etmek zorunda kalıyoruz. Çalınan baca ve ızgaralar kurumumuza mali anlamda ciddi zararlar veriyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için yağmur suyu ızgaraları ve bacaları için ilave yatırımlar yapmak zorunda kalıyoruz.”

Çalınan ızgaraları alan işletmeler ağır cezalarla karşı karşıya kalır. Hurdacıları, çalınan baca ve yağmur suyu ızgaraları alımı yapmamaları konusunda uyaran Tutşi, tespit edilmeleri durumunda bu işletmelerin ağır cezalarla karşı karşıya kalacağını kaydetti.