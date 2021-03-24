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DİSKİ Dicle Şube Müdürlüğünden içme suyu şebekesinin rehabilitasyonu çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (DİSKİ) Dicle Şube Müdürlüğü, Ramazan ayı öncesi içme suyu şebekesinin rehabilitasyonu için çalışmalarına hız verdi.


Vatandaşların daha sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde çalışmalarına devam eden DİSKİ Dicle Şube Müdürlüğü ekipleri 600 metre 110'luk HDPE içme suyu borusu çekiyor. DİSKİ Dicle Şube Müdürü Sinan Ortaç, Çelebi Mahallesi yokuşlu yolu mevkiinde çalışmalarının olduğunu belirtti. Ortaç, "İçme suyu kaynağıyla ilgili olarak Oba Mahallesi'nde de rehabilitasyon çalışmalarımız var. Yağışlar durduğu gibi oranın rehabilitasyonuna başlayacağız. Bunlar Ramazan ayı öncesi suyun sürekli akmasına yönelik olarak çalışmalarımızdır" dedi.

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