DİSKİ; Dicle'de fiziki kayıpları önlemek için su şebekelerini yenileniyor

DİSKİ Genel Müdürlüğü içme suyu yatırımlarına devam ediyor. DİSKİ, Dicle İlçesinde bin 100 metrelik içme suyu şebeke yenileme ve 230 adet abone bağlantı çalışmasının gerçekleştirileceği proje çerçevesinde çalışmalara Memurlar Caddesinde başladı. Yapılan çalışmaları inceleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ilgililerden bilgiler aldı. Tutşi'ye, genel müdür yardımcısı ve daire başkanları eşlik etti. Dicle'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren DİSKİ Genel Müdürü Tutşi, “İlçe merkezimizde çok sayıda arızanın gelmesinin yanı sıra sağlık açısından problemli olan yerlerde çalışmalar yapıyoruz. 15 Temmuz Mahallesinde özellikle fiziki kayıplar noktasında da sıkıntılarımız vardı. Çalışmalarımızı üç gündür sürdürüyoruz. Bir aksilik olmadığı takdirde Memurlar Caddesinde bin 100 metrelik alanda bağlantılarla birlikte çalışmalarımızı noktalayacağız ve bu alandan çıkacağız. Çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

“İçme suyu insanlığın vicdanı ve en önemli değeridir”

Tutşi, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“İçme suyu insanlığın vicdanı ve en önemli değeridir. Bu vizyon ve yaklaşımla su kayıplarını en aza indirmek için DİSKİ, başta dağıtım şebekleri olmak üzere birçok su tesisinde yenileme ve bakım-onarım çalışması gerçekleştiriyor. Aynı zamanda bu çalışmalarda çevre dostu malzeme kullanımına özen gösteriyoruz. Yaptığımız her yenilme ve bakım-onarım işlemiyle aslında su kayıplarını da önlüyoruz. Tüm bu veriler bize yaptığımız bakım-onarım ve yenileme çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bir yandan eldeki mevcut imkanlarla fiziki kaçaklarla mücadeleyi sürdürüyoruz, diğer yandan da dünyada bu konu ile ilgili uygulanan değişik modelleri takip ediyoruz. Her metreküp fiziki kaçağın önemli bir değerin yok olması demek”.