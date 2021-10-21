DİSKİ Diyarbakır merkezde abone sayısını 318 bin 760'a çıkardı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, son 6 ayda yaptığı çalışma sonucu Diyarbakır merkezde abone sayısını 318 bin 760'a çıkardı.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu konusunda tüm Diyarbakırlıların hakkını korumak, kayıp ve kaçak kullanımının önüne geçmek için abone çalışmalarına kent genelinde devam ediyor. Abone İşleri Daire Başkanlığı, kayıtsız su kullanımının önüne geçmek, mevcut abonelerin kayıt bilgilerini güncellemek için yaptığı çalışmalar sonucunda, son 6 ayda ve 15 Ekim itibariyle 11 bin 451 yeni abonelik yaptırdı. Yenişehir 2 bin 101, Bağlar 3 bin 68, Kayapınar 5 bin 154 ve Sur ilçesinde 1128 olmak üzere yapılan 11 bin 451 yeni işlem ile birlikte kent merkezinde abone sayısını 318 bin 760'a çıkardı.

Yapılan çalışmalarla kent merkezi dışında kalan 13 ilçede son 6 ayda 5 bin 496 yeni abone işlemi yapılarak kent genelinde abone sayısı 438 bin 34'e ulaştı. DİSKİ, kayıp ve kaçak su kullanımının önüne geçmek, tüm Diyarbakırlıların hakkını korumak için kent merkezi ve ilçelerde abonelendirme çalışmalarını düzenli şekilde sürdürecek.