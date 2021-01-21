DİSKİ, donan şebekelere müdahale ederek sorunu çözdü

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından içme suyu şebekelerinde meydana gelen donma ve arızalar için seferber oldu. Gece geç saatlere kadar süren çalışma neticesinde ekipler, donan su gözelerini tekrar kullanıma açarken, mevcut içme suyu hatlarında yaşanan arızaları giderdi. Terfi istasyonları ve içme suyu depolarında bulunan mekanik malzemelerin donmaması için ısıtma sistemleri kuran ekipler olası olumsuzluklara karşı da tedbirini aldı. DİSKİ, Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele çalışmalarına iş makineleri ile destek verdi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda ilçelerimizde bulunan ana arterler başta olmak üzere birçok sokak ve mahalle ulaşıma açıldı. Kar yağışıyla birlikte tüm ekiplerin teyakkuz da olduğunu ve ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, "Gece gündüz demeden, kent merkezi kırsal ayrımı gözetmeksizin her yere hizmetlerin ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm ekiplerimiz, araçlarımızla sahada tam kadro görev yaparak, kar ve soğuk havayla mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızın susuz kalmaması için üstün çaba gösteren ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.