DİSKİ, dört ilçeyi besleyen ana isale hattı arızasını çözüme kavuşturdu

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde oluşan arızalara anında müdahalede bulunuyor. DİSKİ ekipleri, arızalı ana boruyu yoğun uğraşlar sonucunda vakit kaybetmeden onardı.

Ekipler, onarım esnasında su kesintisi yaşanmaması için Diyarbakır merkezde DİSKİ'ye ait olan 11 adet su depolarının tamamen dolu olmasını sağladı. Kazı-dolgu işlemiyle başlayan onarım çalışmalarında bin 600'lük boruda bulunan ham su tahliye edildi. Arızanın yerinin tam olarak tespit edilmesinden sonra ekipler, onarım çalışmalarını an itibariyle tamamladı.

DİSKİ merkez ilçesini besleyen bin 600 milimetrelik ana isale hattı borusunun arızalanması üzerine hızlıca çalışmalara başlayan DİSKİ ekipleri, sorunu kısa sürede giderdi. DİSKİ ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde 4 merkez ilçeyi besleyen ana hat arızası giderilirken, kentte herhangi bir su kesintisi sorunu yaşanmadı.

Yürütülen onarım çalışmalarını yerinde inceleyen Genel Müdürü Fırat Tutşi, DİSKİ'nin, fiziki su kaçağı arızasını dün itibariyle tespit ettiklerini vatandaşların içme suyu konusunda mağdur olmaması için çalışmalarına gece saatlerinde başladıklarını söyledi.

Kentte içme suyu sağlamaları nedeniyle 7 gün 24 saat zaman kavramı gözetmeksizin çalışma içinde olduklarına vurgu yapan Tutşi, ekiplerinin devam eden onarım çalışmalarında büyük bir çaba sarf ettiğini dile getirdi.

DİSKİ'nin, birinci önceliği temel yaşam kaynağı olan içme suyu konusunda vatandaşların mağdur edilmemesi olduğunu belirten Tutşi, “Konu içme suyu olunca kurum olarak arızalara büyük bir hassasiyetle yaklaşıyoruz. İsale hattımızda meydana gelen arızaya da planlı şekilde müdahalede bulunduk. Uzun ve yorucu bir çalışmanın ardından arızayı giderdik. Vatandaşlarımızdan suyun kullanımı konusunda tasarruflu olmalarını bekliyoruz” dedi.