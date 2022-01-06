DİSKİ Eğil'de fosil yakıtlı tekne taşımacılığına son veriyor

Proje kapsamında ilk etapta ilgili kurumların katılımıyla başlangıç toplantısını gerçekleştiren DİSKİ, işin ikinci ve üçüncü aşamaları olan havzanın genel özelliklerinin belirlenmesi, su kalitesini etkileyen kirletici faktörlerin belirlenmesi, izleme faaliyetlerinin yürütülmesi, su kalitesinin belirlenmesi ve model çalışmaları başlıklarında faaliyetlerine başladı. Su havzasında oluşabilecek kirliliklerin önüne geçmek amacıyla DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan ile birlikte tekne işletmecileriyle bir araya geldi.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Dicle Barajı'nın, Diyarbakır kent merkezi, Eğil ve Ergani ilçeleri olmak üzere yaklaşık 1 milyon 200 bin kişiye içme suyu sağladığını belirtti. 1 milyon 200 bin kişinin sağlığını korumanın her şeyden önemli olduğuna vurgu yapan Tutşi, su havzasının korunması için adım atmak zorunda olduklarını söyledi.

“İçme suyu kaynağını korumak herkesin görevi”

Diyarbakır ve ilçelere içme suyu sağlayan Dicle Barajı'nın koruma planı çerçevesinde sınırlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlendiğini hatırlatan Tutşi, kentin göz bebeği konumundaki su kaynağını korumanın herkesin görevi olduğunu dile getirdi. Amaçlarının Eğil'de tekne taşımacılarının ekmeğiyle ve emekleriyle oynamak olmadığını aktaran Tutşi, var olan soruna birlikte çözüm üretmek istediklerini kaydetti.

“Tekne taşımacılığı güneş veya elektrik enerjisiyle yapılmalı”

Tutşi, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“İçme suyu barajında tekne taşımacılığının yapılmaması gerekiyor. Sadece Dicle ve Atatürk Barajlarında taşımacılık yapılıyor. Teknelerin akaryakıt atıkları içme suyu kaynağına ciddi zararlar veriyor. Bizler bu konuda kenti düşünmek zorundayız. Taşımacılığı ya güneş ya da elektrik enerjisiyle sağlamalıyız. Bu enerji kaynakları işletmeler içinde ciddi anlamda tasarruf sağlayacak. Alternatif olarak kano veya deniz bisikletleri de düşünülebilir. İşletmecilerimizin bu dönüşüm sürecini en az zararla atlatmaları için kurum olarak elimizden geleni yapacağız.”

Gezilere ve turlara kesinlikle karşı olmadıklarını vurgulayan Tutşi, en büyük dertlerinin Dicle Barajı'nı korumak ve oluşacak kirliliğin önüne geçmek olduğunu ifade etti. Tutşi, “Her geçen gün tekne sayıları, büyüklükleri artmakta ve güzergâhları da genişlemektedir. Bunun kontrol altına alınarak içme suyu barajını korumak zorundayız. Dicle Barajı üzerinde tekne taşımacılığını güneş veya elektrik enerjisi ile çalışanlara müsaade edeceğiz. Baraj üzerinde sınırlı sayıda teknelerin faaliyetlerine izin vereceklerini ve çalışacak tekneleri de ruhsatlandıracağız” diye konuştu.

Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan ise kentteki içme suyunun kalitesi konusunda herhangi bir şüphelerinin bulunmadığını belirtti.

Suyun kalitesini korumak ve vatandaşlara ulaştırmanın en temel görevleri olduğuna dikkat çeken Arslan, tekne taşıma kapasitelerini düşüreceklerini ve yeni sistemde herkesin kazançlı çıkacağını ifade etti. Toplantıda baraj gölünde ruhsatsız şekilde ticari faaliyet yürüten 3 jet ski ve 10 adet 50-60 yolcu taşıma kapasitesine sahip teknenin, işletmecilerin de onayı ile 4 Ocak 2022 itibariyle teknelerini yenilebilir enerjiye dönüştürmemesi durumunda faaliyetlerinin durdurulacağı kararı alındı.