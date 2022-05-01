DİSKİ Eğil'de teknelerin yeşil enerjiye dönüşmesi için çalışma başlattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Eğil'de teknelerin yeşil enerjiyle yeniden hizmet sunması için çalışma başlattı.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, 'Dicle Barajı Gölü Havzası Koruma Planı' çerçevesinde alanında uzman akademisyenleri görevlendirdiği projede çalışmalarını sürdürüyor. Oluşabilecek kirlilikler ve risklerin önüne geçmek için 1 Nisan itibariyle Eğil ilçesinde petrol yakıtlı tekne taşımacılığını sonlandıran DİSKİ, tekne taşıma faaliyetlerinin yeşil enerjiyle yapılmasını sağlayacak. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Eğil Kaymakamı İdris Arslan ile birlikte tekne işletmecileriyle bir araya geldi. Dicle Barajının, Diyarbakır geneline içme suyu sağladığını belirten Tutşi, havzanın korunması için fosil yakıtlı tekne taşımacılığını sonlandırdıklarını söyledi. Tutşi, tekne işletmecilerinin faaliyetlerini güneş veya elektrik enerjisiyle sürdürebileceklerini, bu konuda da işletmecilere yardımcı olmak için çaba sarf ettiklerini kaydetti. DİSKİ'nin, herkesin emeğine saygılı olduğunu ve hiç kimseyi mağdur etme gibi bir durumunun olamayacağının altını çizen Tutşi, tekne işletmecilerinin mağduriyetini gidermek için Vali Münir Karaloğlu'nun talimatlarıyla çalışma başlattıklarını vurguladı. Tutşi, şöyle konuştu:

“Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak sizlerin sorununa çözüm bulmak amacıyla Karacadağ Kalkınma Ajansı ile görüşmeler gerçekleştirdik. Konuya ilişkin 2 farklı alternatif proje geliştirdik. İlk proje mevcut teknelerin yeşil enerjiye dönüştürülmesini içeriyor. Bu alternatif Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün finansman garantörü olduğu belirli bir oranda hibe desteğiyle yeni yeşil enerjili teknelerin satın alınmasını içeriyor”.

Birinci alternatifin kabul görmesi durumunda tüm teknelerin, kanunda belirlenen mevzuata uygunluğu ve ayrıca mühendislik denetiminden geçeceğini, kriterlere uygun olmayanların faaliyet yürütemeyeceğini aktaran Tutşi, ikinci alternatifte ise işletmecilerin kooperatif oluşturmaları gerektiğini ve bu kooperatifte oluşturulacak gelir havuzundan herkesin pay alacağını dile getirdi. Tutşi, kentin gözbebeği olan barajı korumak zorunda olduklarını ve bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini aktardı.

“Tekne taşımacılığının kriterleri olmalı”

Tekne kullanımına karşı olmadıklarını, ama bu faaliyetlerin bir kriterinin olması gerektiğine değinen Tutşi, öncellikle bu faaliyetler yeşil enerjiyle, ruhsatlandırılarak ve kanunda belirlenen mevzuata uygun şekilde yapılmasının önemini belirtti. Tutşi, “6 ay önce bir araya geldik. Bu süreci hep birlikte belirleyip ilerlemesini sağladık. Sizlerin mağduriyetini gidermek için elimizdeki bütün olanakları kullanmaya çalıştık ve konunun çözümü noktasında çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Eğil Kaymakamı Arslan'ın konuşma yaptığı programda Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen 2 farklı proje tekne işletmecilerinin oylamasına sunuldu.