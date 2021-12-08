DİSKİ, Ergani ilçesinin 3 mahallesine kesintisiz içme suyu verecek

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Ergani ilçesine bağlı Bagür, Şirinevler ve İstasyon Mahallelerine içme suyu temin edeceği projede çalışmaları tamamlama aşamasına getirdi Ergani ilçesinin toplam 22 bin 356 nüfusa sahip Bagür, Şirinevler ve İstasyon Mahalleleri yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı ve kesintiler yenilenen şebeke hatlarıyla 24 saat kesintisiz içme suyuna kavuşuyor. Ekipler, daha düşük kotlarda bulunan Aziziye, Fevzi Çakmak, Sanayi, Adnan Menderes ve Namık Kemal Mahallelerine içme suyu sağlayan bin 500'lük depo, dışında 420 metre 280'lik borularla döşedikleri yeni hatla suyu kendi cazibesiyle Bagür, Şirinevler ve İstasyon Mahallelerine ulaştıracağı belirtildi.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan ile birlikte tamamlanmak üzere olan içme suyu çalışmalarını denetleyerek ilgili personelden bilgi aldı. Tutşi, DİSKİ'nin en temel ihtiyaç olan içme suyunu temin etmek için çalışmalarını mesai kavramı gözetmeksizin sürdürdüğünü söyledi. Ergani'nin barındırdığı tarihi yapısı ve değerleri açısından oldukça önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Tutşi,” İlçede 3 mahallede yaşanan sıkıntılar nedeniyle belirli zaman dilimlerinde içme suyu verebildiklerini ve yeni projeyle içme suyunu bundan sonra kesintisiz vereceğiz. Küresel ısınmayla birlikte dünyanın birçok yerinde içme suyu sorunu yaşanmakta. Var olan su kaynaklarımızı gözümüz gibi korumalıyız” dedi.