DİSKİ fatura tahsilatını arttırdı

Kayıp ve kaçak su kullanımı ile yeni abonelendirme çalışmalarına ağırlık veren DİSKİ ekiplerinin özverili çalışmasıyla bu yılın ilk 7 ayında 2020 yılının ilk 7 ayına göre tahsilatta yüzde 67'lik artış sağlandı. DİSKİ, 2020 yılının ilk 7 ayında 107 milyon 785 bin lira tahsilat yaparken, bu yılın ilk 7 ayında 179 milyon 723 bin lira tahsilat yaptı. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, yaptığı açıklamada, kurumlarının kar amacı gütmediğini söyledi. Tutşi, içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yapmak, terfi istasyonlarını kurmak, bu istasyonlardan enerji kullanarak, şehrin tamamına su vermek, şebekelerde arızalar yaşandığında buna müdahale etmek, kullanılan suyu arıtmak gibi bir çok sorumluluklarının bulunduğunu belirterek, bütün bu yatırımları vatandaşlardan topladıkları su kullanım bedelleriyle karşıladıklarını ifade etti.