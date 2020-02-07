DİSKİ Genel Müdür Vekili Dr. Helvacı kurum personeli ile bir araya geldi

Ahmet Naci Helvacı, personelle tanışmak, kurumun yeni vizyon ve yaklaşımlarını anlatmak, sorun ve taleplerini istişare etmek amacıyla çalışanlarla bir araya geldi.

DİSKİ Genel Müdür V. Dr. Ahmet Naci Helvacı, Genel Müdür yardımcılarıyla beraber kurum çalışanlarıyla bir araya geldi. Helvacı, DİSKİ'nin yeni vizyon ve yaklaşımlarını anlatmak, personelle tanışmak, onların sorun ve taleplerini istişare etmek amacıyla bu toplantıyı tertiplediklerini ve bunun tüm personeli içerecek şekilde devam edeceğini belirtti. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun yönetim anlayışı doğrultusunda bazı ilkelerinin olduğunu ifade eden Helvacı, “Öncelikli ve en önemlisi biz DİSKİ'yi profesyonel bir kurum mantığıyla yönetip, buradaki hiçbir değerin kaybolmasına, suistimal edilmesine, usulsüzlüğe ve yolsuzluğa izin vermeden, hem kaynaklarımızı düzenli toplamak, hem de bunları uygun bir şekilde Diyarbakır halkının menfaatleri doğrultusunda kullanmak amacıyla buradayız. İnsanların yaklaşımları, algıları, hayat tercihleri hiçbir şekilde bizi ilgilendirmemektedir. Yeter ki işlerini doğru yapsınlar. Bizim iki tane kırmızı çizgimiz var: Birincisi Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü sarsacak hareket ve davranışlar içerisinde bulunulmaması; İkincisi kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanan bir yönetim anlayışı ile şeffaf ve hesap verilebilir olması ve en küçük bir yolsuzluğa, usulsüzlüğe müsaade edilmemesidir” dedi.

Ekip olarak Diyarbakır'a hizmet etmek istediklerini aktaran Helvacı, “Biz bu kurumu değiştirmek istiyoruz. Bu kurumu değiştirmek için iki önemli husus var, birincisi gelirlerimiz, ikincisi de yapacağımız yatırımlar. Verdiğimiz su miktarı itibariyle bu şehrin kaçak oranı yüzde 62 çıkıyor. Kanalizasyonda kötü durumdayız. İçme suyunda ise Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu'nun bu kadim şehre taahhüt ettiği gibi iki yıl içinde eksikleri tamamlayacağız. Asgari rakamlarla hesapladığımız maliyet 197 milyon lira” diye konuştu.

“Abone seferberliği başlattık”

DİSKİ'deki bir başka hayati sorunun ise abone sayısı olduğunu kaydeden Helvacı, "İnsanlar suyumuzu bedava kullanıyor ve bunu hak olarak görüyor. Yoğun abone yapma seferberliği başlattık. Suyumuz Allah'tandır, eyvallah ama biz suyu Allah'tan geldiği gibi kullanmıyoruz. Kanalizasyondan içme suyuna kadar her hizmeti biz getiriyoruz. Biz suyu tahlil ediyor ve temizliğine bakıyoruz. Sizlerin de bu konuda yanımızda durmanızı istiyoruz. Gittiğimizde bir şeyleri değiştirmiş ve bu şehre bu kuruma iyi şeyler yapmış olalım istiyoruz" şeklinde konuştu.

Personelle birebir tanıştı

Konuşmasının ardından toplantıya katılan personellerle bir bir tanışan Helvacı, "Mekanizmaları tükettiğinizde, aşamadığınız bir konu olduğunda lütfen tereddüt etmeden benimle paylaşın. Hepimiz DİSKİ ailesinin bir üyesiyiz. Sizleri tanıdığım için çok mutluyum. Hepinize başarılar ve hayatınızda mutluluklar diliyorum" dedi.

Sıcak bir ortamda geçen toplantı personellerin sorun ve taleplerinin dinlenmesinin ardından sona erdi.