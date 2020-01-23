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DİSKİ Genel Müdürlüğü Proje Ofisi kurdu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, bir ilki daha gerçekleştirerek hem tasarruf sağlamak hem de dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla bünyesinde Proje Ofisi kurdu.


İçme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinde önemli yatırımlar yapan DİSKİ Genel Müdürlüğü, Vali ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun riyaset anlayışı doğrultusunda hem tasarruf sağlamak hem de dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla bünyesinde Proje ofisi kurdu.



DİSKİ, projelerini kendisi yapacak


Yapılacak yatırımlarla ilgili proje çizimlerinde bugüne kadar dışa bağımlı olan ve yaşanan teknik aksaklıklardan dolayı zaman kaybı yaşayan DİSKİ, kurduğu proje ofisiyle projelerini kendi mühendislerine çizdirerek hem zamandan ve maddi kaynaktan tasarruf etmeyi, hem de dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Oluşturulan teknik ekip sayesinde proje ofisi ile sahada çalışan personel arasında aracısız bir iletişim sağlamayı planlayan DİSKİ, projeleri araziye yüzde yüz uyumlu hale getirecek.



1 milyon TL tasarruf sağlanacak


İhtiyaç duyulan içme suyu ve kanalizasyon projelerini kendi bünyesindeki proje ofisinde yapacak olan DİSKİ, proje ofisi sayesinde proje çizimleri için her yıl harcanan yaklaşık 1 milyon TL tasarruf ederek yatırıma dönüştürecek.

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