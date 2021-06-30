DİSKİ Genel Müdürü Tutşi, gazetecilerle bir araya geldi

Diyarbakır'da ulusal ve yerel medya temsilcileriyle bir araya gelen DİSKİ Genel Müdür Fırat Tutşi, kentte yaşayan vatandaşların kayıp ve kaçak su kullanımına ilişkin hassasiyet beklediklerini söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdür Fırat Tutşi, kentte bulunan gazetecilerle bir araya geldi. DİSKİ'ye ait İçme Suyu Arıtma Tesislerinde gazetecilerle birlikte incelemede bulunan ve daha sonra açıklamalarda bulunan Tutşi, Diyarbakır sınırlarında hayatın kesintisiz akması için; su temini, suyun sağlıklılaştırılması, atık su toplama, atık su arıtma ve bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için her türlü altyapı ve tesisin yapım ve işletilmesinin görevleri olduğunu söyledi.

“Tesisleri hassasiyet ile izliyor, takip ediyor ve müdahale ediyoruz”

15 bin 272 kilometrekarelik şehir sınırlarında bin 279 personelle hizmet ürettiklerini belirten Tutşi, “Bu hizmetleri üretirken; hayatın kaynağı olan suyun; sağlıklı, çevremize zarar vermeden, mümkün olan en az kayıpla ve kesintisiz akmasını temine çalışıyoruz. Yerin altında yatırım yapıp, yerin üstünden işletiyoruz. DİSKİ olarak tesis ettiğimiz Diyarbakır'ın su dolaşım ve boşaltım sistemini hassasiyet ile izliyor, takip ediyor, gerekmesi durumunda müdahale ediyoruz” dedi.

“Üretilen suyun yüzde 44'ü kayıp ve kaçak olarak kullanılmaktadır”

Diyarbakır genelinde bin 466 depolarının olduğunu aktaran Tutşi, “2021 yılı bütçemiz 552 milyon liradır. Bu belirttiğim bütçe 10 gün önce açıklamış olduğumuz 21'de 21 proje kampanyasında bir yıl içerisinde bu yıl başlattığımız ve çoğu bu yıl biteceği 552 milyon liralık yatırımlarımızdır. Tabi kent genelinde kısal alanlar dahil 423 bin adet abonemiz bulunmaktadır. Aboneliklerin yapılmasında çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz ve şehirde ciddi anlamda abonesiz kullanıcılar var. Üretilen suyun yüzde 44'ü kayıp ve kaçak olarak kullanılmaktadır. Bizler tarafından üretilen suyun yarısı kayıt dışı, kaçak, bahçe sulamasında, bostan sulamasında ve boşa akıtılmaktadır. Vatandaşların içilebilir bir suyla eğer bahçe sulanıyor ise bu iş yürütülemez. Biz suyu zor zahmetlerle getirip arıyoruz ve şehire veriyoruz. Günlük kişi başı su tüketim oranı 130 litre civarındayken, Diyarbakır'da bu oran geçtiğimiz gün 270 litre üzerine çıktı. Buda şunu göstermektedir. Bizlerin su kullanım alışkanlığı kötü olarak görünüyor. Kentte kayıp ve kaçak oranlarımız yüzde 44'ün üzerinde ve bu oran ilçe ile köylerde daha vahim bir durumdadır. Mutlaka kayıp kaçağın önüne geçilebilmesi için vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz” diye konuştu.

Başlattıkları abonelik kampanyaları ile yüzde 7'lik bir abone artışı sağladıklarını açıklayan Tutşi, kayıp kaçakla mücadeleye vatandaşların da destek vermesini ve bir an önce borçlarını yapılandırması çağrısında bulundu.