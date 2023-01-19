DİSKİ Genel Müdürü Tutşi: “Suyla ilgili sıkıntımız olmayacak”

Diyarbakır'daki içme suyu durumuyla ilgili bilgi veren DİSKİ Genel Müdürü Tutşi, suyun Dicle barajından 32 kilometrelik iletim hattıyla aldıklarını söyledi. Yılda kent merkezine 92 milyon metre küp su arıtarak verdiklerini dile getiren Tutşi, “Bunun 85 milyonun tamamın Dicle barajından arıtıyoruz. Dicle barajından aynı zamanda Ergani ve Eğil ilçemizin içme suyunu da karşılıyoruz. Yıl içerisinde toplamda 110 milyon metre küp civarında Dicle barajından su alıyoruz. Suyla ilgili sıkıntımız olmayacak. Suyumuzun yeterli olması, hoyratça kullanmamızı gerektirmiyor. Her şekilde yokmuş gibi, azmış gibi suyumuzu tasarruflu bir şekilde kullanmamız, suyun kıymetini bilmemiz gerekiyor” dedi.

Suyun israf edilmemesi gerektiğini belirten Tutşi, “Özellikle bahçe sulamalarında, araç, balkon ve yeşil alanlarda kullanmamak lazım. Arıtılan su, geleceğimiz olan çocuklarımızın mirasıdır. Bu anlamda hassas olmamız gerekiyor” diye konuştu.

Kayıp, kaçaklarla ilgili merkezde yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Tutşi, şunları kaydetti:

“Merkez ve ilçelerimizde de bu çalışmamız sürüyor. Diyarbakır merkezde en son geldiğimiz nokta yüzde 34 gibi bir rakam yakaladık. Önceki yıllara baktığımızda bu oranı yüzde 46, 48'lerden alıp buralara getirdik. Hem fiziki, hem de idari kaçaklarımızla uğraşıyoruz. Abone olmayan kaçak su kullananlarla ilgili mücadelemizi sürdürüyoruz. 13 ilçemizde kayıp kaçak oranı maalesef biraz daha yüksek. Onunla da sahada çalışmalarımız sürüyor, aşağılara indireceğiz”.