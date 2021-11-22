DİSKİ, günlük 100 bin metreküp atık suyu arıtıp Dicle Nehri'ne bırakıyor

DİSKİ Genel Müdürlüğü, günlük 100 bin metreküp atık suyu çeşitli işlemlerden geçirip temiz şekilde Dicle Nehri'ne bırakıyor.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentin altyapısının daha modern hale gelmesi için doğa dostu projeler üretiyor. Eski Mardin yolu üzerinde kurulu çevre dostu Diyarbakır İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi, Dicle Nehri'nin kirlenmesinin önüne geçmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. DİSKİ, Diyarbakır merkezde her gün 100 bin metreküp atık suyu modern tesisinde çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra temizleyip Dicle Nehri'ne bırakıyor.

“Fiziksel arıtma atık suyun oranını artırıyor”

DİSKİ'den yapılan açıklamada, “Şehir merkezinden kanalizasyon sistemiyle toplanan atık sular, DN 2 bin milimetrelik ana kolektör hattıyla tesisin birinci aşaması olan fiziksel arıtma ünitelerine alınıyor. Bu ünitelerden giriş pompa istasyonundan sonra, kaba ve ince ızgaralardan geçerek atık su içerisinde bulunan katı malzemeler atık sudan uzaklaştırılıyor. Kaba ve ince ızgaradan geçen atık su, kum ve yağ tutucu havuzlarda hava verilerek atık su içerisindeki kumun çöktürülmesi sağlanıyor. Bunun yanında atık su yüzeyinde bulunan yağ ve askıda katı maddeler de uzaklaştırılıyor. Havalandırmalı kum ve yağ tutucudan çıkan atık sular ön çöktürme tanklarına alınarak atık suyun yüzde 25 oranın arıtılması sağlanıyor. Fiziksel arıtmadan geçen ve yüzde 25 oranında arıtılmış atık su, biyolojik arıtma ünitelerine dağıtım kanalları ile alınıyor. Atıksu anerobik, anoksik ve aerobik işlemlerini tabi tutularak karbon, azot ve fosfor giderimi sağlanıyor. Akabinde son çökeltim tanklarına alınan atık su burada bekleme işlemine tabi tutularak atık çamurun çökmesi işlemi yapılıyor. Son çökeltim tanklarından savaklanan arıtılmış atık su Dicle Nehrine deşarj ediliyor. Biyolojik arıtma ünitelerinden geçen atık sular, yüzde 95 oranında arıtılmış olarak tesisten çıkıyor” denildi.

“Veriler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletiliyor”

Arıtılmış atık sular, alıcı ortama deşarj edilmeden önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına veri olarak aktarıldığı belirtilirken, “Zorunlu hale getirilen Sürekli atık su İzleme Sistemi (SAİS) tarafından anlık olarak bakanlığın veri tabanına belirli deşarj parametrelerinin verileri anlık olarak iletiliyor. Günlük ortalama tesisin 21 farklı noktasından alınan numuneler üzerinden 81 adet analiz yapılıyor. Yapılan analizler sonucunda arıtma tesisinin verimliliği ve deşarj limitleri sürekli kontrol ediliyor. Tesisten çekilen fazla çamur, pompalar vasıtasıyla çamur yoğunlaştırma ünitesine alınıyor. Bu ünitede kimyasal (polimer) kullanılarak yoğunlaştırılan çamur, gaz üretimi için çamur çürütücü (dıgester) tanklarına naklediliyor. Çamur çürütücülerinde üretilen metan gazı, gaz jeneratörlerinde yakılarak tesis içinde kullanılmak üzere elektrik enerjisi üretiyor. Çürütülmüş çamur susuzlaştırıldıktan sonra dekantör ünitesine alınıyor. Susuzlaştırılarak çamur keki haline gelen arıtma çamuru, evsel nitelikli atık sınıfına girdiğinden çöp depolama sahasına naklediliyor” ifadelerine yer verildi.