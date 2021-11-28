DİSKİ, Hani Atıksu Arıtma Tesisi Daban Deresinin temiz akmasını sağlayacak

Hani ilçesinde yapımı devam eden Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulunan Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmaların tamamlanıp tesisin faaliyete girmesiyle Daban Deresinin temiz şekilde akacağını söyledi.

DİSKİ Genel Müdürlüğünün, İLBANK ile ortaklaşa inşa ettiği 'İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi' (SUKAP) kapsamında Hani Atıksu Arıtma Tesisinde çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları denetleyerek ilgili personelden bilgi alan DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, proje maliyetinin 9 milyon 563 bin TL olduğunu belirtti. 10 bin metrekare alan üzerine kurulan tesisin tamamlanmasıyla Daban Deresinin kirlilikten kurtulacağını ifade eden Tutşi, alan içinde bypass odası, çamur susuzlaştırma, blower odası, çökertme havuzu, aerobik havuzu, jeneratör odası, idari bina ve çıkış kapısının yer alacağının bilgisini verdi.

"Projeyi 2022'nin sonunda tamamlamayı hedefliyoruz"

Projeyi 2022'nin sonunda tamamlayıp hizmete sunmayı hedeflediklerini dile getiren Tutşi, daha önce atıksuların Daban Deresine gelişi güzel şekilde bırakıldığını yeni inşa edecekleri 1183 metre uzunluğundaki ana kolektör hattı sayesinde atıksuların temizlenerek dereye deşarj edileceğini söyledi.

“Kentlerin modernleşmesi altyapıdan geçiyor”

Dünya ve Türkiye'de kendini gösteren küresel ısınmanın özellikle içme suyu konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmasına sebep olduğunu söyleyen Tutşi, "İnşa ettiğimiz ve edeceğimiz atıksu arıtma tesisleri başta var olan yer altı su kaynaklarını korumak açısından oldukça önemlidir. Atıksu tesisleriyle aynı zamanda halk sağlığını da korumuş oluyoruz. Kentlerin modern bir görünüme sahip olması da tamamen altyapıdan geçmektedir. DİSKİ bu vizyonla sorumlu olduğu 15 bin 272 kilometrekarenin ihtiyaç duyulan her noktasında çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.

“Daha iyi altyapı için teknolojiyi sürekli takip ediyoruz”

DİSKİ'nin, vatandaşlara daha kaliteli hizmet etmesi amacıyla gelirlerinin tamamını yatırıma harcadığına dikkat çeken Tutşi, teknolojinin ilerlemesine paralel olarak tesislerinde yenilenmesi gerektiğini bu nedenle altyapı konularındaki son gelişmeleri de sürekli takip ettiklerini ifade etti. Tutşi, “Bir tesisi inşa etmekle sorun bitmiyor. Önemli olan zamana ayak uydurup inşa edilen tesisi sürekli yenilemektir. Aynı durum kalifiyeli personel içinde geçerlidir. Bunlar yapılmadığında yapılan birçok iş heba oluyor. DİSKİ yatırımlarını gerçekleştirirken en toplumun menfaatini göz önünde bulundurarak en küçük detaya kadar dikkat ediyor” diye konuştu.

Hani Atıksu Arıtma Tesisini de bu düşüncelerle inşa edeceklerinin altını çizen Tutşi, tesisin 2055 yılına kadar ihtiyaçları giderebileceğini dile getirdi. Tutşi, çalışmaların tamamlanmasının ardından Hani'nin üst yapı yatırımlarına uygun hale geleceğini söyledi. Tutşi, “DİSKİ, kaynaklarını çok fazla bilinmeyen ama oldukça önemli gördüğümüz yer altına harcıyor. Yer altına yapılan yatırımlarla kentler gelişiyor ve beraberinde ticaret hacmi büyüyor. Ayrıca altı yatırımları birçok faaliyetin yapılmasına olanak sunuyor. Yani aslında bizler, yer altına kentler kadar değerli olgular inşa ediyoruz” şeklinde konuştu.

Denetimde Tutşi'ye Diyarbakır İLBANK Bölge Müdürü Süleyman Halit Bayrak ve daire başkanları eşlik etti.