DİSKİ Hazro Kavaklıboğaz'da altyapı çalışmalarını tamamladı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 183 hane 832 nüfuslu Diyarbakır'ın Hazro ilçesi Kavaklıboğaz Mahallesinde altyapı çalışmalarını tamamladı.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, sorumlu olduğu 15 bin 272 kilometrekarenin ihtiyaç duyulan alanlarında içme suyu temini ve kanalizasyon çalışmalarına devam ediyor. DİSKİ, Hazro ilçesine bağlı Kavaklıboğaz Mahallesinde atıksuların gelişi güzel çevreye aktarılmasının önüne geçmek ve halk sağlığını korumak amacıyla çalışma başlattı. Ekipler, 183 hane ve 832 nüfuslu Kavaklıboğaz Mahallesinin ana hatlarına 300'lük koruge borular vasıtasıyla kanalizasyon şebekesi döşedi. Kanalizasyon şebekesi menfez bağlantısı yapılarak atıksular kontrol altına alındı. Çalışmada ayrıca mahallenin iç taraflarında 105 metre uzunluğunda 300'lük koruge borular döşenerek 183 hanenin kanalizasyon bağlantısı yapıldı. Hazro ilçesi Kavaklıboğaz Mahallesi sakinleri, yapılan kanalizasyon çalışmaları nedeniyle DİSKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.