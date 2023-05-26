DİSKİ içme suyu depolarını temizliyor

İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde suyu arıttıktan sonra abonelerine yüksek kalitede ve sağlıklı bir şekilde ulaştıran DİSKİ Genel Müdürlüğü, mesken, bina, site, işyeri su depolarında suyun kirlenme ihtimalini önleme amacıyla su depolarında temizlik işlerini yürütüyor.

Vatandaşların talebi doğrultusunda Alo 153 Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıları değerlendiren DİSKİ ekipleri, kirli depoları tespit ettikten sonra harekete geçiyor. Hijyenik giysi, bone, galoş, lastik çizme giyen teknik personel, depoda basınçlı su kompresörü ile yüzey temizliği yapıyor.

Son aşamada tüm düzey Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı içme-kullanma suyuna karıştırılabilir dezenfektanlar ve kimyasallar ile dezenfekte edilip işlem tamamlanıyor. Bu çerçevede çalışmalarını sürdüren depo temizlik birimi son 1 ay içerisinde 73 okul, 8 hastane, 13 emniyet müdürlüğü binası, 2 yurt, 10 kamu kurumu binası ile aralarında binaların da bulunduğu 14 bin metreküp depoyu temizledi.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Yenişehir ilçesine bağlı Üçkuyular Mahallesi'nde bulunan İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin içme suyu deposundaki temizlik çalışmasını inceledi.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Tutşi, “Hemşehrilerimizin musluklarına temiz ve kaliteli suyun ulaşmasını sağlıyoruz. Düzenli olarak depolarımızın temizliklerini yaparak hijyenik olmasını sağlıyoruz. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik ve kimyasal standartlara uygun temiz ve sağlıklı içme suyunu vatandaşlarımıza sunmak için hassasiyetle çalışıyoruz. Okul ve hastanelerin içme suyu depolarını düzenli şekilde temizliyoruz. Depolarını temizletmek isteyen vatandaşlarımız ALO 153 arayarak kayıt oluşturabilir” dedi.