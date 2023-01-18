DİSKİ, ilçelerde kanalizasyon temizleme çalışmalarına devam ediyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen kanalizasyon bina bağlantı ve şebeke yenileme taleplerini anında karşılıyor.Kanalizasyon Daire Başkanlığı, oluşturduğu ekiplerle kent merkezinde kanalizasyon abone bağlantıları ve şebeke yenileme çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ekiplerin Kayapınar ve Sur ilçelerinde yaptığı kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek personelden bilgi aldı. Diyarbakır'ın, modern ve konforlu bir altyapıya kavuşması için 7/24 çalışma içinde olduğunu belirten Tutşi, DİSKİ'nin, yeni imar alanlarında kanalizasyon sistemleri oluşturduğunu ve mevcut hatlarda oluşan sorunları giderdiğini ve aynı zamanda vatandaşlardan gelen taleplere de cevap verdiğini ifade etti.

Yaşam alanlarında oluşan kanalizasyon sorunlarını gidermek ve vatandaşların mağdur edilmemesi için talep gelen yerlere ekiplerin anında müdahalede bulunduğunu söyleyen Tutşi, “En temel ihtiyaç olan içme suyu ve arızalandığında yaşam kalitesini büyük ölçüde sekteye uğratan kanalizasyon sistemi sorunlarını ortadan kaldırmak görevimiz. DİSKİ, Diyarbakır'a 15 bin 272 kilometrekarelik alanda bulunan her hanede, vatandaşlara bir telefon kadar yakın” dedi.

Her hanede olunması, kurumumun hassas ve sorumlu şekilde hareket etmesini zorunlu kıldığını ifade eden Tutşi, “Tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte oluşan arızalarda, hanelerde veya yerleşim yerlerinde neler yaşanabileceği bilinciyle ve empatisiyle aksaklıkları gidermek için çaba sarf ediyoruz. Ekiplerimiz, yaşanan arızayı ve kanalizasyon şebekesi yenileme çalışmalarını kısa sürede giderdi” ifadelerinde bulundu.