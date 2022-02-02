İhlas Haber Ajansı

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DİSKİ, kanalizasyonlarda temizlik çalışması başlattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması yapıyor.


DİSKİ Genel Müdürlüğü kent merkezi ve ilçelerde altyapıda sorun yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.


Vatandaşlardan gelen ihbarlarını da anında çözüme kavuşturan DİSKİ, tıkanan kanalizasyon sistemlerini vidanjör ve personelin müdahalesiyle yeniden aktif hale getiriyor.


Ekipler, temizlik çalışmalarında kanalizasyon sistemlerinden çıkarılan atıkları bertaraf etmek üzere araçlarla Büyükşehir Belediyesi Çöp Depolama Sahasına naklediyor.

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