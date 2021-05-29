DİSKİ, Kapruzlu'da altyapı sorununu çözüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Sur ilçesine bağlı Karpuzlu Mahallesinde içme suyu ve altyapı sorunlarını çözmek için 1 milyon 253 bin 681 lira bedelle hazırladığı proje kapsamında mahalleye 6 bin 363 metre kanalizasyon şebekesi ve 3 bin 500 metre abone bağlantısı döşeyecek. DİSKİ, terfi sistemi ile şehir merkezi iletim hatlarına bağlantı yaparak kanalizasyon sorunu giderecek. Sur ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Abdullah Çiftçi, DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve Genel Müdür Yardımcısı Fatih Yürük ile devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Her mahalleye ihtiyaç duyulan projeleri uyguladıklarını belirten Tutşi, “Şehrimizin her noktasında yoğun bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Teknik ekiplerimiz gerekli çalışmalara başladı, en hızlı şekilde projeyi tamamlayarak önemli bir sorunu daha çözmüş olacağız” dedi.