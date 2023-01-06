DİSKİ, Kayapınar Kırkpınar'da içme suyu sorununu çözüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü il genelinde içme ve kullanma suyu miktarını artırmak için sondaj kuyusu açıp sisteme dahil ederek bölgelerin sorunlarına çözüm buluyor. Kayapınar ilçesi Kırkpınar Mahallesinde içme suyu için bir süre önce çalışmalara başlayan DİSKİ, sondaj kuyusu çalışması başlattı. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Tutşi, işçilere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

“Sondaj çalışmalarınız devam ediyor”

DİSKİ Genel Müdürü Tutşi, ilçedeki mevcut su kaynaklarımıza ek olarak sondaj çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydetti. Tutşi, “İlçelerimizde mevcut su kaynaklarımıza ek olarak sondaj çalışmaları da gerçekleştiriyoruz. 2 yılda 25 adet sondaj kuyusunu tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu rakamı daha da yukarılara taşımak için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Diski Genel Müdürlüğü olarak su sorunu yaşayan bölgelerin problemlerini çözmenin yanı sıra kuraklık ile mücadelede aktif mücadelemizi sürdüreceğiz. İlimizin su konusunda geleceğini korumak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.