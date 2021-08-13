DİSKİ kentin altyapısını güçlendiriyor

DİSKİ, yeni yerleşim yerlerinde altyapı sorunu yaşanmaması amacıyla 7 milyon 346 bin 200 liraya mal edeceği kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hatları döşeme çalışmalarına devam ediyor. Yeni yerleşim yerlerinde altyapı hizmetlerinin sorunsuz sağlanması amacıyla proje uygulamalarına devam eden DİSKİ Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa-Elazığ yollarını birbirine bağlayan yeni bulvarda ve Rojava Bulvarı üzerinde muhtelif çaplarda 978 metrelik kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hattı çalışmasını tamamladı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, yürütülen altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı.