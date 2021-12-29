DİSKİ kırsal mahallelere motopomp odaları monte etti

Ekipler, Eğil ilçesi Kalkan ve Kırkkuyu Mahallelerine ağır vasıta araçlarla getirdikleri betonarme mono blok motopomp odalarını vinç yardımıyla dalgıç pompalarının bulunduğu alana monte etti. Montajın ardından elektrik panolarını, kuyu kontrol sistemleri ve klor cihazlarını da motopomp odalarına taşıdı. Gerçekleştirilen çalışmayla açıkta bulunan ve mahallelere su sağlayan cihazlar daha güvenli hale getirildi. DİSKİ Genel Müdürlüğü, ileriki süreçte ihtiyaç duyulan ünitelere betonarme mono blok motopomp odaları kurmaya devam edeceklerini belirtti.