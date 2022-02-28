DİSKİ, Kocaköy'de muhtarları dinledi

DİSKİ Genel Müdürlüğü, ilçelerde altyapı ve içme suyu sorunlarını çözmek amacıyla mahalle muhtarlarını dinliyor.

Kocaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen programa Kocaköy Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman, DİSKİ Daire Başkanları ve mahalle muhtarları katıldı.

Programda konuşan konuşan DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, kurumlarının kar amacı gütmeden tamamen kamu hizmeti sunduğunu ve gelirlerini yatırıma dönüştürdüğünü belirtti.

İçme suyunun sorun olmaktan çıkması için kayıp-kaçak kullanımının son bulması gerektiğini vurgulayan Tutşi, içme suyunun özellikle bahçe ve bostan sulamalarında kullanılmasından kaynaklı birçok kişinin suya ulaşmasını engellediğini dile getirdi.

“Kocaköy'e 24 saat kesintisiz içme suyu veriliyor”

Kocaköy ‘e 24 saat kesintisiz içme suyu verdiklerini belirten Tutşi, ilçe merkezi ve kırsal mahalleler dahil olmak üzere DİSKİ'nin, 32 su deposu ve 37 adet de sondajının bulunduğunu kaydetti.

2021'de Kocaköy'de kayıp-kaçak oranının yüzde 73, su tahsilatının 531 bin 126 TL ve elektriğe ödedikleri miktarın 1 milyon 792 bin TL olduğuna değinen Tutşi, DİSKİ'nin, ilçe ve kırsal mahallelerde daha iyi yatırımlara imza atması için kayıp-kaçak oranını aşağı seviyelere çekmeleri gerektiğini söyledi.

DİSKİ'nin ilçedeki çalışmalarını anlatan Tutşi, “Kocaköy ilçemizde 2021'de 1330 metre içme suyu, 1473 metre kanalizasyon hattı yaptık. 816 adet içme suyu şebeke ve abone hatlarının arızasını giderdik. 287 kanalizasyon arızasına anında müdahalede bulunduk. Yine 693 kanalizasyon arızasını vidanjör araçlarıyla giderdik” dedi.

“2022'de önemli çalışmalara imza atacağız”

DİSKİ'nin, 20222'de Kocaköy ilçesinde önemli yatırımlara imza atacağını ifade eden Tutşi, Arcud Küme Evleri kanalizasyon şebeke hattını yenileyeceklerini aktardı.

Kokulupınar Mahallesi'nin kanalizasyon ana şebeke hattını yenileyeceklerini kaydeden Tutşi, Boyunlu Mahallesine yeni sondaj kuyusunun terfi hattı döşeyeceklerini bildirdi.

Tutşi, konuşmalarını şu ifadelerle tamamladı, “Kocaköy merkezde yeni sondaj kuyusunun terfi hattını döşeyeceğiz ve ayaklı su deposunun bakım-onarımını gerçekleştireceğiz. Kısal mahallelerimizde kuruyan sondajlarımız bulunmaktadır, bunun için yeni sondaj açma çalışmalarını başlatacağız. İçme suyunu kaynaktan alan Arkbaşı Mahallesi, için biriktirme havuzları inşa edeceğiz. Çalı Küme Evleri'nin içme suyu sorununu çözeceğiz. Atıksuları çevreye akan ve kötü kokuya sebep olan mahallelerimize yeni kanalizasyon hatlarının imalatını yapacağız.”