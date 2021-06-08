DİSKİ, Mezopotamya Caddesi'nde altyapı çalışmalarına başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mezopotamya Caddesi'nin Elazığ Bulvarı'na bağlanması için kalan 300 metrelik kısımda kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi çalışmalarını başlattı.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa Yolu ile Elazığ Bulvarını birbirine bağlayacak Mezopotamya Caddesi'nde orta refüj, bölünmüş yol, sağ ve sol kısımlarına muhtelif çaplarda 850 metre kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi döşeyecek. DİSKİ, 670 bin liraya mal olacak altyapı çalışmaları kapsamında hemzemin geçitte yatay sondaj yöntemiyle tren rayının altından kanalizasyon ve yağmur suyu geçişlerini sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarının ardından, üst yapı hizmetlerini tamamlayarak caddeyi ulaşıma açacak. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Mezopotamya Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaları önümüzdeki günlerde bitirmeyi hedeflediklerini belirten Tutşi, “Valimiz Münir Karaloğlu'nun talimatıyla memleketimizin ihtiyacı olan hizmetleri ivedilikle hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın altyapı hizmetlerinden sorunsuz bir şekilde faydalanması için projelerimizi titizlikle yürütüyoruz. Amacımız Diyarbakır'da sorunsuz altyapı hizmetleri vermektir” dedi.