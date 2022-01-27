DİSKİ olumsuz hava koşullarında 192 arızayı onardı

Diyarbakır DİSKİ Genel Müdürlüğü, kar yağışının ardından kent genelinde yaşanan dondurucu soğuklarda meydana gelen arızalara müdahale etmeye devam ediyor. Dondurucu soğukların başladığı 17 Ocak'tan itibaren kent merkezinde 172 şebeke ve abone, 20 ayaklı su deposu olmak üzere toplam 192 arızaya müdahale edildi.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, en temel ihtiyaç olan su akışını sağlamak için ekiplerin büyük bir özveriyle çalışma yürüttüğünü söyledi.

DİSKİ'nin 17 ilçede 7/24 esasıyla çalıştığını belirten Tutşi, “Vatandaşların içme suyu konusunda mağdur olmaması için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimiz kırsalda ve kent merkezinde su akışını sağlıyor” dedi.

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle su sayaçlarının donma riskine karşı önlem alınması konusunda uyarılarda bulunan Tutşi, aşırı soğukların sayaç ve su borularına zarar verebileceğini kaydetti.

Sayaçların ve su borularının hava ile temas eden açık bölümlerinin cam yünü, bez parçası, talaş ya da boru kılıfı gibi malzemelerle kaplamasının gerektiğini dile getiren Tutşi, donan sayaç ve su borularına kesinlikle ateş veya sıcak su ile müdahale edilmemesini belirtti.

Tutşi, “Donma sonucu patlayan sayaçtan akan su, diğer sayaçların donmasına neden olmaktadır. Bu durumda suyun vanadan kapatılarak kesilmesi ve vakit kaybetmeden DİSKİ ALO 153'e başvurmaları gerekir” diye konuştu.