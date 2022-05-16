DİSKİ olumsuz hava koşullarında devrilen enerji nakil hatlarını onardı

DİSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait Yenişehir ilçesi Dökmetaş Mahallesi, sınırlarında yer alan enerji nakil hatlarında, sağanak yağmur ve olumsuz hava koşulları sebebiyle gece saatlerinde arıza meydana geldi. Anında harekete geçen DİSKİ ekipleri, Dicle Barajından kent merkezine, içme ve kullanma suyunu ileten enerji nakil hatlarında çalışma başlattı. Ekiplerin 12 saat kesintisiz şekilde devam eden yoğun çalışması sonucu arıza kentte içme ve kullanma suyu kesintisi yaşanmadan giderildi. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, enerji nakil hatlarında oluşan arızaları yerinde inceleyerek personelden bilgi aldı. DİSKİ'nin, kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelere içme suyu temin etmek üzere 7/24 çalışma yürüttüğünü belirten Tutşi, enerji nakil hatlarında oluşan arızayı da ekiplerin anında müdahalesiyle çözdüklerini ifade etti. Tutşi, DİSKİ Genel Müdürlüğünün yaşanabilecek tüm olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olduğunu aktardı. Ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Tutşi, “Arıza yaşanan enerji nakil hatlarımız kent merkezine içme ve kullanma suyunu sağlıyor. Enerjide yaşanan aksaklık su kesintisinin yaşanmasına neden oluyor. Çalışma arkadaşlarımın çabası sonucu içme suyu kesintisi yaşanmadan arızayı bugün sabah 08:45 itibariyle giderdik. Yeniden kentin depolarına içme suyu akışını sağladık. DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlara temel ihtiyaç olan suyu 24 saat kesintisiz sağlamak için çalışmalarımızı büyük bir özveriyle sürdürüyoruz” dedi.