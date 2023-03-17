DİSKİ, selden etkilenen Şanlıurfa'da çalışmalarını sürdürüyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinin ardından destek amacıyla bölgede çalışmalar yürütüyor.

Şanlıurfa bölgesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketi nedeniyle DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün, görevlendirdiği 25 personel ile lastik tekerlekli ekskavatör araç, kombine vidanjör, kazıcı yükleyici, 2 pikap ve motopomplarla temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca 9 su tankeri içme suyu sorunu yaşayan bölgelerde ilave olarak destek olmaya devam ediyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Şanlıurfa'da, DİSKİ ekiplerinin sahada özverili bir şekilde çalışmalara destek verdiğini ifade ederek, “Sel afetinin açmış olduğu yaraları sarmak üzere Şanlıurfa'ya gelen personel arkadaşlarımızı üstün performanslarından dolayı tebrik ediyorum ve tüm arkadaşlarıma çalışmalarında kolaylıklar dilerim. Selden etkilenenlere geçmiş olsun. Rabbim ülkemizi felaketlerden korusun” dedi.